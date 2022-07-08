Пономарёв считает, что Ахметов будет тормозить игру «Краснодара»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил решение «Краснодара» подписать контракт с полузащитником Ильзатом Ахметовым.

«Ахметов — тихоход. Так сейчас в современный футбол не играют, тем более «Краснодар». Я даже не знаю, как он будет там играть. Может тормознуть игру «Краснодара», и я не думаю, что он там сможет заиграть», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

7 июля игрок подписал двухлетний контракт с «Краснодаром».

По окончании сезона-2021/22 Ахметов покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Он выступал в составе армейцев с 2018 года. В общей сложности он провёл за красно-синих 104 матча, забил семь мячей, отдал 11 результативных передач и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Ранее «Краснодар» объявил о подписании контракта с Ахметовым.