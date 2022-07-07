Сергей Иванов — о победе ЦСКА над «Сочи»: состав слабый, нужно укрепление
- РИА Новости
«Состав слабый, говорю как болельщик ЦСКА. Но ребята стараются. Нельзя говорить о перспективах сезона до того, как он начнётся. Укрепление нужно», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».
ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1) в товарищеском матче предсезонного турнира. Игра, которая прошла на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Владимира Федотова.
В составе ЦСКА мячи забили Игорь Дивеев (5-я минута) и Фёдор Чалов (7-я). У «Сочи» отличился Артём Макарчук (60-я).
Армейский клуб одержал первую победу под руководством Федотова.
ЦСКА в первом туре чемпионата России сезона-2022/23 16 июля на своём поле примет «Урал».
Ранее сообщалось, что российский полузащитник Ильзат Ахметов стал игроком футбольного клуба «Краснодар».