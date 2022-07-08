Радченко заявил, что для Москалёва судейство Суперкубка — отличный шанс проявить себя

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что без системы VAR в матче за Суперкубок России всё решит судейское искусство главного арбитра встречи Владимира Москалёва.

«На Москалёве лежит большая ответственность. Это официальный трофей, игра за Суперкубок. И для него это хороший шанс проявить себя. Нужно пожелать ему удачи. Если системы VAR на этой встрече не будет, то здесь всё определит искусство принимать правильное решения в спорных ситуация и верное чутьё арбитра», — сказал RT Радченко.

Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск. Обслуживать игру будет бригада арбитров под руководством Владимира Москалёва. Он работает на матчах РПЛ с 2014 года, судил финал Кубка России в 2020 году. Судьей Суперкубка назначен впервые.

Ранее Радченко назвал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля тёмной лошадкой в преддверии матча за Суперкубок России с «Зенитом».