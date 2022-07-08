Радченко — о матче за Суперкубок России: Абаскаль сейчас для всех тёмная лошадка

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Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Радченко считает главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля тёмной лошадкой в преддверии матча за Суперкубок России с «Зенитом»
Радченко — о матче за Суперкубок России: Абаскаль сейчас для всех тёмная лошадка
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«Я, как и многие болельщики, жду от матча за Суперкубок зрелищной игры и обилия голов. Гильермо Абаскаль сейчас для всех тёмная лошадка. Никто не знает, как он поведёт себя в этой игре. Конечно же, может удивить тактикой. Не стал бы выделять никого из игроков. Решающим фактором остаётся командная игра и уникальные схемы», — заявил Радченко в интервью RT.

Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени. За трофей поборются чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». Для Гильермо Абаскаля это первая официальная встреча на посту главного тренера красно-белых.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, разгромит ли команда Сергея Семака красно-белых.

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