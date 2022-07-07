ЦСКА обыграл «Сочи» в товарищеском матче предсезонного турнира
- РИА Новости
Игра, которая прошла на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Владимира Федотова.
В составе ЦСКА мячи забили Игорь Дивеев (5-я минута) и Фёдор Чалов (7-я). У «Сочи» отличился Артём Макарчук (60-я).
Армейский клуб одержал первую победу под руководством Федотова, который возглавил команду 15 июня.
Ранее сообщалось, что российский полузащитник Ильзат Ахметов стал игроком футбольного клуба «Краснодар».