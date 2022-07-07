ЦСКА обыграл «Сочи» в товарищеском матче предсезонного турнира

Московский ЦСКА нанёс поражение «Сочи» в товарищеском матче на предсезонном турнире.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Владимира Федотова.

В составе ЦСКА мячи забили Игорь Дивеев (5-я минута) и Фёдор Чалов (7-я). У «Сочи» отличился Артём Макарчук (60-я).

Армейский клуб одержал первую победу под руководством Федотова, который возглавил команду 15 июня.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Ильзат Ахметов стал игроком футбольного клуба «Краснодар».



