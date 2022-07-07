Защитник «Зенита» Чистяков признался, что любит после игры выпить пива

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Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что любит после матча выпить немного алкоголя.
Защитник «Зенита» Чистяков признался, что любит после игры выпить пива
  • Gettyimages.ru

«Футболисты «Зенита» выпивают, конечно. Можно это прямо говорить, честно. За других говорить не буду. Я это приветствую. Да, пиво могу выпить. Винишко? Не, вообще нет», — заявил Чистяков в эфире YouTube-канала Рашен Football.

Защитник команды из Санкт-Петербурга также сообщил, что крепкий алкоголь пьёт редко, только по праздникам.

«А так люблю после игры, допустим, пивка взять, и всё. Прийти, спокойно полежать в ванне, пару бутылок пива выпить», — добавил он.

15 июля «Зенит» в матче первого тура чемпионата России сезона-2022/23 сыграет в гостях с подмосковными «Химками».

Ранее сообщалось, что у арбитров VAR не будет офсайдных линий в матче за Суперкубок «Зенит» — «Спартак».


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