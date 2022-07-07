Защитник «Зенита» Чистяков признался, что любит после игры выпить пива

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что любит после матча выпить немного алкоголя.

«Футболисты «Зенита» выпивают, конечно. Можно это прямо говорить, честно. За других говорить не буду. Я это приветствую. Да, пиво могу выпить. Винишко? Не, вообще нет», — заявил Чистяков в эфире YouTube-канала Рашен Football.

Защитник команды из Санкт-Петербурга также сообщил, что крепкий алкоголь пьёт редко, только по праздникам.

«А так люблю после игры, допустим, пивка взять, и всё. Прийти, спокойно полежать в ванне, пару бутылок пива выпить», — добавил он.

15 июля «Зенит» в матче первого тура чемпионата России сезона-2022/23 сыграет в гостях с подмосковными «Химками».

Ранее сообщалось, что у арбитров VAR не будет офсайдных линий в матче за Суперкубок «Зенит» — «Спартак».





