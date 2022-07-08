Бояринцев считает, что трибуны нормально встретят Бакаева в матче за Суперкубок

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что болельщики красно-белых нормально встретят полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче за Суперкубок России.
Бояринцев считает, что трибуны нормально встретят Бакаева в матче за Суперкубок
  • РИА Новости

«Ничего страшного не произойдёт. Встретят абсолютно нормально. Одни поаплодируют, другие посвистят. Многие спортсмены сталкиваются с такой реакцией, когда переходят в конкурирующий клуб. Кто из футболистов сможет выстрелить? Сложно сказать. Всё-таки пока ещё период межсезонья, и у всех разный уровень подготовки. Но надеюсь на игроков «Спартака». Жду дебют Зиньковского», — рассказал Бояринцев в интервью RT.

Полузащитник Зелимхан Бакаев этим летом стал игроком «Зенита» после того, как у него закончился контракт со «Спартаком», воспитанником которого является футболист. Красно-белые в межсезонье приобрели у «Крыльев Советов» хавбека Антона Зиньковского. Для обоих матч за Суперкубок России сможет стать первой официальной встречей в составе нового клуба. Игра состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Ранее Бояринцев поделился мнением, что новый главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может удивить своими идеями наставника «Зенита» Сергея Семака в матче за Суперкубок России.

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