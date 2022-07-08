Бояринцев: Абаскаль может удивить Семака в матче за Суперкубок

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что новый главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может удивить своими идеями наставника «Зенита» Сергея Семака в матче за Суперкубок России.

«В свете того, что творилось вокруг матча, различные прогнозы специалистов не в сторону «Спартака». Но это может стать дополнительной мотивацией для команды. Красно-белые должны быть по-спортивному обозлены. Кроме того, у команды новый тренер, а значит, и новые идеи, которые могут удивить Сергея Семака», — сказал Бояринцев RT.

Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени. За трофей поборются чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».

Ранее полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев поделился мнением о выборе места проведения матча за Суперкубок.