Кузяев: могу понять недовольство «Спартака» из-за выбора места для матча за Суперкубок

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев поделился мнением о выборе места проведения матча за Суперкубок России между «Спартаком» и петербургским клубом.

«Это решение РФС, которое все мы должны уважать. Видимо, были весомые причины для такого решения. Как игрок «Зенита», я рад, что игра пройдёт у нас. Не надо далеко лететь. Но недовольство «Спартака» отчасти могу понять. Имею в виду тот факт, что матч пройдёт в Питере», — цитирует Кузяева «Матч ТВ».

Напомним, Российский футбольный союз объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор столичной команды Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее Кузяев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок со «Спартаком».