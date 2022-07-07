Кузяев: матч за Суперкубок России для меня это полноценный трофей

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок со «Спартаком».

«Матч за Суперкубок для меня это полноценный трофей, тем более игра с очень принципиальным соперником. Не рассматриваю этот матч, как набор кондиций перед чемпионатом. Уверен, будет зрелищная игра», — цитирует Кузяева «Матч ТВ».

Напомним, что 9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Ранее нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился ожиданиями от матча за Суперкубок.