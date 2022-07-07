Кузяев: матч за Суперкубок России для меня это полноценный трофей
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«Матч за Суперкубок для меня это полноценный трофей, тем более игра с очень принципиальным соперником. Не рассматриваю этот матч, как набор кондиций перед чемпионатом. Уверен, будет зрелищная игра», — цитирует Кузяева «Матч ТВ».
Напомним, что 9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.
Ранее нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился ожиданиями от матча за Суперкубок.