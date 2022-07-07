Тихонов ждёт от «Спартака» агрессивного футбола в матче за Суперкубок с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов оценил шансы московского «Спартака» в матче за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Хочется увидеть от «Спартака» агрессивную игру. Тренер хочет играть в пас, контролировать игру, то, что у «Спартака» не получалось. При Тедеско команда добивалась результата, играя в быструю атаку. И те эмоции, которые были у «Спартака», хочется видеть и сейчас. Хочется увидеть обновленный «Спартак», чтобы команде сопутствовала удача», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

По его мнению, «Спартак» после прихода в команду Гильермо Абаскаля — команда-загадка. Экс-хавбек красно-белых предположил, что, возможно, в этом будет её козырь в предстоящем матче.

«Мало времени прошло после прихода Абаскаля, но если «Спартак» выиграет Суперкубок, это будет отличный старт. Если вдруг проиграет, скажут, что ничего страшного, мы в стадии становления, есть время что-то поправить», — заключил он.

Матч состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры в 19:00 мск.

Ранее представитель группы «Ленинград» прокомментировал информацию о том, что коллектив не выступит на церемонии открытия матча за Суперкубок России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом».