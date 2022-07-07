В группе «Ленинград» отреагировали на слухи об отмене выступления на матче за Суперкубок

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Представитель группы «Ленинград» прокомментировал информацию о том, что коллектив не выступит на церемонии открытия матча за Суперкубок России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом».
В группе «Ленинград» отреагировали на слухи об отмене выступления на матче за Суперкубок
  • РИА Новости

«Отмена выступления? Рекомендую обратиться с этим вопросом к РФС, чтобы выяснить ситуацию», — цитирует представителя группы «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, группа «Ленинград» отказалась выступать на церемонии открытия, и вместо неё пригласили коллектив «Танцы минус».

Матч состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 19:00 мск.

Ранее директор «Танцы минус» сообщила, что группа действительно выступит перед Суперкубком.

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