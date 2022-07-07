В группе «Ленинград» отреагировали на слухи об отмене выступления на матче за Суперкубок
- РИА Новости
«Отмена выступления? Рекомендую обратиться с этим вопросом к РФС, чтобы выяснить ситуацию», — цитирует представителя группы «Спорт-Экспресс».
По информации СМИ, группа «Ленинград» отказалась выступать на церемонии открытия, и вместо неё пригласили коллектив «Танцы минус».
Матч состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 19:00 мск.
Ранее директор «Танцы минус» сообщила, что группа действительно выступит перед Суперкубком.