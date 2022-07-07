В группе «Ленинград» отреагировали на слухи об отмене выступления на матче за Суперкубок

Представитель группы «Ленинград» прокомментировал информацию о том, что коллектив не выступит на церемонии открытия матча за Суперкубок России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом».

РИА Новости