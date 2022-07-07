Директор «Танцы минус» сообщила, что группа действительно выступит перед Суперкубком

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Директор рок-группы «Танцы минус» Марина Калинкина отреагировала на информацию о том, что коллектив был приглашён на церемонию открытия перед матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» вместо группы «Ленинград».
Директор «Танцы минус» сообщила, что группа действительно выступит перед Суперкубком
  • РИА Новости

«Мы не приглашены вместо группы «Ленинград». Мы сами по себе. Откуда такая новость? По поводу «вместо» я ничего не знаю. Нас просто пригласили. Не знаю, как было всё изначально запланировано, но мы действительно выступим на Суперкубке», — цитирует Калинкину Sport24.

По информации СМИ, группа «Ленинград» отказалась выступать на церемонии открытия, и вместо неё пригласили коллектив «Танцы минус».

Матч состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что рок-группа «Би-2» выступит на церемонии закрытия после матча за Суперкубок.

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