Директор «Танцы минус» сообщила, что группа действительно выступит перед Суперкубком

Директор рок-группы «Танцы минус» Марина Калинкина отреагировала на информацию о том, что коллектив был приглашён на церемонию открытия перед матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» вместо группы «Ленинград».

«Мы не приглашены вместо группы «Ленинград». Мы сами по себе. Откуда такая новость? По поводу «вместо» я ничего не знаю. Нас просто пригласили. Не знаю, как было всё изначально запланировано, но мы действительно выступим на Суперкубке», — цитирует Калинкину Sport24.

По информации СМИ, группа «Ленинград» отказалась выступать на церемонии открытия, и вместо неё пригласили коллектив «Танцы минус».

Матч состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что рок-группа «Би-2» выступит на церемонии закрытия после матча за Суперкубок.