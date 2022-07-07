Шипов отреагировал на слова Карякина об отсутствии шахматных турниров в России

Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал слова Сергея Карякина об отсутствии шахматных турниров в стране.

«Чтобы организовывать турниры, необходимо провести большую работу, находить деньги. О каких турнирах он говорит? Суперсоревнованиях для игроков уровня Карякина? Так их в последние годы вообще не проводилось. Это штучный товар. Что касается чемпионата России, то сейчас в Обнинске прошёл отбор к суперфиналам. Так что плановая работа идёт. Есть и командные, и юношеские соревнования. Но это всё не уровень Карякина. Ему действительно сейчас негде играть. Спасибо московской федерации. Через десять дней планируется очень звёздный турнир в Москве по быстрым шахматам. И там Сергей, предварительно, должен сыграть. Но создать для него большой фронт работ реально тяжело. Тем более, есть противостояние с ФИДЕ. Всё это очень непросто», — заявил RT Шипов.

По его мнению, Карякин погорячился.

«Сейчас разделять шахматистов по политическим взглядам неправильно. Время беречь людей. Нужно сохранить федерацию, кадры, которые на дороге не валяются. И если кто-то думает, что можно привести человека со стороны, заменить того же Глуховского, уверяю, это не так. У нового сотрудника мало шансов проявить себя. Потому что есть огромная специфика, нужен опыт. И именно сейчас не стоит заниматься переделом власти», — добавил Шипов.

Ранее Шипов высказался о критике Карякиным работы Федерации шахмат России (ФШР).