Матыцин рассчитывает на укрепление российского спорта, несмотря на санкции
- РИА Новости
«Спорт без соревнований — это как музыканту репетировать постоянно, но концерт не состоится никогда. Россия остаётся очень надёжным партнёром мирового спорта», — цитирует Матыцина РИА Новости.
По его словам, сейчас необходимо сконцентрировать внимание на укреплении российских видов спорта, поскольку нельзя растерять потенциал.
«Нужно создать возможность продолжать готовиться и выступать», — добавил Матыцин.
Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.
Ранее в Госдуме заявили, что Россия и через 15 лет может не вернуться в мировой спорт.