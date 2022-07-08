Матыцин рассчитывает на укрепление российского спорта, несмотря на санкции

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия остаётся надёжным партнёром мирового спорта, несмотря на санкции.

«Спорт без соревнований — это как музыканту репетировать постоянно, но концерт не состоится никогда. Россия остаётся очень надёжным партнёром мирового спорта», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По его словам, сейчас необходимо сконцентрировать внимание на укреплении российских видов спорта, поскольку нельзя растерять потенциал.

«Нужно создать возможность продолжать готовиться и выступать», — добавил Матыцин.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия и через 15 лет может не вернуться в мировой спорт.











