Матыцин рассчитывает на укрепление российского спорта, несмотря на санкции

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия остаётся надёжным партнёром мирового спорта, несмотря на санкции.
Матыцин рассчитывает на укрепление российского спорта, несмотря на санкции
  • РИА Новости

«Спорт без соревнований — это как музыканту репетировать постоянно, но концерт не состоится никогда. Россия остаётся очень надёжным партнёром мирового спорта», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По его словам, сейчас необходимо сконцентрировать внимание на укреплении российских видов спорта, поскольку нельзя растерять потенциал.

«Нужно создать возможность продолжать готовиться и выступать», — добавил Матыцин.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия и через 15 лет может не вернуться в мировой спорт.





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