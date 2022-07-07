В Госдуме заявили, что Россия и через 15 лет может не вернуться в мировой спорт
- РИА Новости
«Никакой CAS не вернёт нас в мировой спорт в ближайшие 5—10—15 лет», — сказал Терюшков в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.
Ранее Михаил Мишустин заявил о недопущении подковёрной борьбы и политики в спорте.