«Химки» объявили о переходе Митрюшкина

Вратарь Антон Митрюшкин продолжит карьеру в подмосковных «Химках».

26-летний голкипер подписал контракт с командой из Московской области. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.

Митрюшкин является воспитанником «Спартака», но провёл за основу красно-белых лишь четыре матча. В 2016 году он перешёл в швейцарский «Сьон», который покинул в 2020-м. После этого он выступал за немецкие «Фортуну» и «Динамо» (Дрезден).

Ранее Терюшков высказался об интересе «Зенита» к Илье Лантратову.