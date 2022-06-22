Терюшков высказался об интересе «Зенита» к вратарю «Химок» Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об интересе петербургского «Зенита» к вратарю подмосковного клуба Илье Лантратову.

«В «Химках» на данный момент не получили предложения о трансфере Лантратова. Хотя заинтересованность со стороны «Зенита» была, мы этого не скрываем», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

По его словам, голкипер является игроком топ-уровня и уже дорос до сборной России.

Лантратов защищает цвета «Химок» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 33 матча, пропустил 48 мячей и 11 раз отыграл на ноль.

Напомним, что «Химки» сохранили прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» (3:1).

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» интересовалось Лантратовым.