«РБ Спорт»: «Динамо» проявляло интерес к вратарю «Химок» Лантратову

Московское «Динамо» интересовалось вратарём «Химок» Ильёй Лантратовым.

По информации «РБ Спорт», представитель «Динамо» интересовался возможностью трансфера вратаря. Отмечается, что переговоры о переходе не начинались.

Лантратов защищает цвета «Химок» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 33 матча, пропустил 48 мячей и 11 раз отыграл на ноль.

Напомним, что «Химки» сохранили прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» (общий счёт — 3:1).

Ранее Александр Мостовой заявил, что Лантратов заслужил переход в более сильный клуб.