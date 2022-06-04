Мостовой считает, что Лантратов заслужил переход в более сильный клуб

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Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением о потенциальном переходе вратаря «Химок» Ильи Лантратова в «Зенит».
Мостовой считает, что Лантратов заслужил переход в более сильный клуб
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В «Зените» было много голкиперов. Они нестабильны и ненадёжны, но «Зенит» из года в год становится чемпионом. То, что Лантратов заслужил переход в более сильный клуб, это однозначно. Он хорошо стоит в «Химках», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Лантратов защищает цвета «Химок» с 2019 года. В этом сезоне он провёл за команду 33 матча, пропустил 48 мячей и 11 раз отыграл на ноль.

Напомним, что «Химки» сохранили прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».

Ранее сообщалось, что Лантратов не перейдёт в «Зенит» в летнее трансферное окно.

 

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