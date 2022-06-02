«РБ Спорт»: «Зенит» отказался от покупки Лантратова

Голкипер «Химок» Илья Лантратов не перейдёт в «Зенит» в летнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», «Зенит» передумал приобретать вратаря, хотя у клубов была договорённость о трансфере на €3,5 млн.

Лантратов защищает цвета «Химок» с 2019 года. В этом сезоне он провёл за команду 33 матча, пропустил 48 мячей и 11 раз отыграл на ноль.

Напомним, что «Химки» сохранили прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».

Ранее Вячеслав Малафеев заявил, что не стал бы приглашать в «Зенит» голкипера «Химок» Лантратова.