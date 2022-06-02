Малафеев заявил, что не стал бы приглашать в «Зенит» голкипера «Химок» Лантратова

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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию о возможном переходе в петербургский клуб вратаря «Химок» Ильи Лантратова.
Малафеев заявил, что не стал бы приглашать в «Зенит» голкипера «Химок» Лантратова
  • РИА Новости

«Отсутствие еврокубков — это время возможностей для того, чтобы продвигать молодёжь, как в моё время. Поэтому вариант со ставкой на Одоевского и с сохранением нынешних вратарей считаю более оптимальным, чем покупку Лантратова. Думаю, сейчас нет необходимости усилять вратарскую линию извне», — цитирует Малафеева Sport24.

Он также считает, что сине-бело-голубым стоит продлить контракт с другим стражем ворот — Михаилом Кержаковым.

Лантратов защищает цвета «Химок» с 2019 года. В этом сезоне он провёл за команду 33 матча, пропустил 48 мячей и 11 раз отыграл на ноль.

Ранее комментатор Геннадий Орлов допустил, что в будущем главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков может сменить наставника «Зенита» Сергея Семака.

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