Сальников: FINA будет признавать рекорды мира на внутрироссийских стартах
- РИА Новости
«Все результаты национальных соревнований засчитываются, идут в мировой рейтинг. Мы не можем выступать на соревнованиях под эгидой FINA, в России организатором соревнования является наша федерация плавания, поэтому проблем не будет», — цитирует Сальникова ТАСС.
23 марта FINA сообщила об отстранении российских и белорусских атлетов от участия во всех турнирах под её эгидой до конца 2022 года.
Ранее Сальников заявил, что уверен в желании FINA провести ЧМ по водным видам спорта в России.