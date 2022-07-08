Сальников: FINA будет признавать рекорды мира на внутрироссийских стартах

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что Международная федерация плавания (FINA) будет признавать рекорды мира, установленные на внутренних соревнованиях.

«Все результаты национальных соревнований засчитываются, идут в мировой рейтинг. Мы не можем выступать на соревнованиях под эгидой FINA, в России организатором соревнования является наша федерация плавания, поэтому проблем не будет», — цитирует Сальникова ТАСС.

23 марта FINA сообщила об отстранении российских и белорусских атлетов от участия во всех турнирах под её эгидой до конца 2022 года.

Ранее Сальников заявил, что уверен в желании FINA провести ЧМ по водным видам спорта в России.