Сальников: FINA будет признавать рекорды мира на внутрироссийских стартах

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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что Международная федерация плавания (FINA) будет признавать рекорды мира, установленные на внутренних соревнованиях.
Сальников: FINA будет признавать рекорды мира на внутрироссийских стартах
  • РИА Новости

«Все результаты национальных соревнований засчитываются, идут в мировой рейтинг. Мы не можем выступать на соревнованиях под эгидой FINA, в России организатором соревнования является наша федерация плавания, поэтому проблем не будет», — цитирует Сальникова ТАСС.

23 марта FINA сообщила об отстранении российских и белорусских атлетов от участия во всех турнирах под её эгидой до конца 2022 года. 

Ранее Сальников заявил, что уверен в желании FINA провести ЧМ по водным видам спорта в России.

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