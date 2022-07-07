Алаев считает, что Россия вернётся в систему соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА
- РИА Новости
«Ситуация с УЕФА тяжёлая. Как мне кажется, решения, которые принимают другие федерации, дают определённую долю оптимизма. Отношение у ФИФА и УЕФА к российскому футболу положительное. Да, они под давлением политиков, но я оптимист. Мы вернёмся в систему соревнований», — сказал Алаев во время брифинга.
2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в предстоящем сезоне. Это же касается и выступления национальных сборных на международных турнирах.
Ранее сообщалось, что РФС не видит возможностей для включения клубов из Крыма под эгиду организации.