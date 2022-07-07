Алаев считает, что Россия вернётся в систему соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги и генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев высказался об отстранении отечественных команд от международных турниров.

«Ситуация с УЕФА тяжёлая. Как мне кажется, решения, которые принимают другие федерации, дают определённую долю оптимизма. Отношение у ФИФА и УЕФА к российскому футболу положительное. Да, они под давлением политиков, но я оптимист. Мы вернёмся в систему соревнований», — сказал Алаев во время брифинга.

2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в предстоящем сезоне. Это же касается и выступления национальных сборных на международных турнирах.

Ранее сообщалось, что РФС не видит возможностей для включения клубов из Крыма под эгиду организации.