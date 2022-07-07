Григорян эмоционально отреагировал на слова о возвращении России в еврокубки через год

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Известный российский футбольный тренер Александр Григорян прокомментировал слова о том, что отечественные клубы могут вернуться в еврокубки на следующий год.
Григорян эмоционально отреагировал на слова о возвращении России в еврокубки через год
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«Вы в своём уме? На следующий год, может быть, через год нас вернут в УЕФА? Вы издеваетесь? Вы где живёте? Вы же люди, вы руководители. У вас, блин, стратегически мозг должен быть устроен. Вы романтики? Вы вообще о чём?» — приводит слова Григоряна телеканал «Матч ТВ».

2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в предстоящем сезоне. Это же касается и выступления национальных сборных на международных турнирах.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном возвращении российских клубов и сборных на международную арену.

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