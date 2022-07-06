Петржела: в УЕФА не дураки сидят, чтобы продлевать срок бана России

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном возвращении российских клубов и сборных на международную арену.
Петржела: в УЕФА не дураки сидят, чтобы продлевать срок бана России
  • РИА Новости

«Думаю, в УЕФА не дураки сидят, чтобы продлевать срок бана России. Еще пять лет бана? Нет, не думаю. Мне кажется, вашу страну скоро вернут в Европу, в еврокубки. Как только в мире всё станет хорошо — Россия тут же будет играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на других турнирах», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен признался, что не понимает решения УЕФА об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

 

 

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