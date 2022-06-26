Ловрен высказался об исключении российских команд из еврокубков

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Хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен признался, что не понимает решение УЕФА об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.
Ловрен высказался об исключении российских команд из еврокубков
  • РИА Новости

«Это очень болезненно. И я не могу понять такого решения. Спорт и политика должны быть независимы, а сейчас множество спортсменов, не только футболистов, оказались наказаны. Даже паралимпийцы, которые посвятили свои жизни тому, чтобы попасть на Игры, не допускаются к соревнованиям. Мы видим, что существует политика двойных стандартов, но с этим ничего не можем поделать», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

Он также признался, что не сомневался в необходимости вернуться в Россию после отпуска, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами на сезон, и верит, что «Зенит» ещё вернётся в еврокубки.

2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее Ловрен объяснил, почему будет судиться с хорватским изданием.

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