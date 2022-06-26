Футболист «Зенита» Ловрен объяснил, почему будет судиться с хорватским изданием
- РИА Новости
«Всегда принимал критику, для меня это не проблема, но здесь дело было в уважении ко мне и моей семье. Есть определённый предел высказываний, которые я могу допустить, но в данном случае я пойду в суд», — цитирует Ловрена сайт «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что в случае победы в суде передаст всю выигранную сумму компенсации по иску нуждающимся людям.
«Для меня это вопрос не денег, а уважения. Уважаю своё имя и честь, чтобы позволить писать о себе что угодно», — добавил защитник.
Напомним, что газета Jutarnji list опубликовала материал с оскорбительным заголовком в адрес футболиста. В самой статье Ловрен подвергался критике за связь с Россией на фоне событий на Украине.
Ранее сообщалось, что HNS требует от хорватского издания извинений перед Ловреном за статью с оскорблениями.