HNS требует от хорватского издания извинений перед Ловреном за статью с оскорблениями

Хорватский футбольный союз (HNS) потребовал от местного издания публично извиниться перед защитником «Зенита» Деяном Ловреном за оскорбительную статью о нём.

«Мы считаем, что абсолютно неуместно, непрофессионально и неэтично писать о каком-либо человеке, в том числе и об игроке сборной Хорватии по футболу Деяне Ловрене. Автор оскорбляет несомненно успешного спортсмена, который уже неоднократно доказывал свои профессиональные и человеческие качества», — заявили на сайте HNS.

Напомним, что газета Jutarnji list опубликовала материал с оскорбительным заголовком в адрес футболиста. В самой статье Ловрен подвергался критике за связь с Россией на фоне событий на Украине.

Хорватский защитник перешёл в «Зенит» в августе 2020 года. В этом сезоне он провёл в составе сине-бело-голубых 19 матчей.

Ранее Ловрен резко отреагировал на оскорбительную статью хорватского издания о нём.