Адвокат: у органов следствия были сомнения, направлять ли дело хоккеиста Лукина в суд
- РИА Новости
«Подчеркну, данная категория дел довольно непростая. Даже у органов предварительного следствия были определённые сомнения, направлять дело (в суд) или нет. В итоге государственное обвинение решило, что суд разберётся и даст объективную оценку тем или иным действиям», — сказал Кожевников RT.
При этом адвокат отметил, что дата заседания по делу Лукина пока неизвестна.
«Есть определённая процедура, в соответствии с которой нас оповещают о назначении судебного заседания. Пока мы такого документа не получали. Судя по информации сайта, дело поступило в суд 1 июля», — заключил Кожевников.
Ранее адвокат заявил, что Лукина не заключали под стражу.