Адвокат: у органов следствия были сомнения, направлять ли дело хоккеиста Лукина в суд

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Сергей Кожевников, адвокат подозреваемого в даче взятки в крупном размере нападающего хоккейного клуба «Адмирал» Владислава Лукина, заявил, что привело к передаче дела его клиента в суд.
Адвокат: у органов следствия были сомнения, направлять ли дело хоккеиста Лукина в суд
  • РИА Новости

«Подчеркну, данная категория дел довольно непростая. Даже у органов предварительного следствия были определённые сомнения, направлять дело (в суд) или нет. В итоге государственное обвинение решило, что суд разберётся и даст объективную оценку тем или иным действиям», — сказал Кожевников RT.

При этом адвокат отметил, что дата заседания по делу Лукина пока неизвестна.

«Есть определённая процедура, в соответствии с которой нас оповещают о назначении судебного заседания. Пока мы такого документа не получали. Судя по информации сайта, дело поступило в суд 1 июля», — заключил Кожевников.

Ранее адвокат заявил, что Лукина не заключали под стражу.

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