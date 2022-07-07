Подозреваемого в даче взятки хоккеиста Лукина не заключали под стражу

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Сергей Кожевников, адвокат подозреваемого в даче взятки в крупном размере нападающего хоккейного клуба «Адмирал» Владислава Лукина, сообщил, что его клиента не заключали под стражу.
Подозреваемого в даче взятки хоккеиста Лукина не заключали под стражу
  • РИА Новости

«Естественно, [проводимое расследование] накладывает определённый стресс и тому подобное. Думаю, занятия спортом нивелируют негативные последствия. Мы не имеем никаких претензий к органам предварительного следствия — они осуществляют свою работу в рамках ряда уголовных дел», — сказал Кожевников RT.

При этом адвокат не смог ответить на вопрос, насколько данные обстоятельства мешали хоккеисту готовиться к соревнованиям.

«Думаю, лучше спросить у самого Лукина, отвлекало его это от тренировочного процесса или нет. Органы предварительного следствия не применяли к нему какие-либо ограничения в плане перемещения, не заключали под стражу», — добавил Кожевников.

Ранее он рассказал, как продвигается расследование в отношении его клиента.

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