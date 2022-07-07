Адвокат рассказал о ходе дела подозреваемого в даче взятки хоккеиста Лукина

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Сергей Кожевников, адвокат нападающего хоккейного клуба «Адмирал» Владислава Лукина, рассказал о том, как продвигается расследование в отношении его клиента.
Адвокат рассказал о ходе дела подозреваемого в даче взятки хоккеиста Лукина
  • РИА Новости

«Дело в том, что пока его вина не установлена. Решения суда нет — приговора или объявления о прекращении уголовных дел. Более подробно пояснить не смогу в силу тех обязательств, которые возложены на меня, как на защитника», — сказал Кожевников RT.

Также адвокат подчеркнул, что категория уголовных дел «довольно непростая». Как стало известно RT, Лукин проходит обвиняемым по делу о передаче взятки. Форварда «Адмирала» подозревают в незаконном оформлении военного билета.

«Те основания, которые видят органы предварительного следствия о виновности того или иного лица, не всегда находят объективного подтверждения в рамках судебного следствия. Мы ведём работу с целью доказать невиновность Лукина в совершении инкриминируемого ему преступления», — добавил Кожевников.

Ранее сообщалось, что Лукин и двое других хоккеистов предстанут перед судом за дачу взятки в крупном размере.

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