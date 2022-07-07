Источник: троих хоккеистов КХЛ обвиняют в даче взятки в крупном размере

Нападающие Владислав Лукин и Михаил Воробьёв, а также голкипер Анвар Сулейманов предстанут перед судом за дачу взятки в крупном размере. Поводом к возбуждению дела стала покупка военных билетов. Суть предъявленных обвинений RT узнал из базы судебных решений Ленинского районного суда Уфы, а детали сообщил источник в правоохранительных органах.

В базе Ленинского райсуда Уфы RT обнаружил три дела, возбуждённые по ч. 4 ст. 291 УК («Передача взятки в крупном размере»).

RT связался с источником в правоохранительных органах, чтобы проверить версию о том, что подсудимые и хоккеисты — одни и те же люди. Источник подтвердил информацию и уточнил некоторые детали.

«Ряд хоккеистов действительно проходят обвиняемыми по делам о передаче взятки. Их подозревают в незаконном оформлении военных билетов, — ответил на вопрос RT собеседник в правоохранительных органах. — Эпизоды, о которых вы спрашиваете, относятся к 2017—2018 годам».

Лукин, Сулейманов и Воробьёв — уроженцы Республики Башкортостан, в период 2017—2018 годов играли в местном хоккейном клубе «Салават Юлаев». Вокруг него разгорается скандал — как писал RT, несколько игроков клуба могли дать взятку за оформление себе военных билетов.

По версии следствия, билеты хоккеистам помогал оформить бывший сотрудник ГИБДД Башкирии Фарит Самигуллин. Оперативники ФСБ задержали Самигуллина в апреле 2022 года. Ему вменяется посредничество во взяточничестве. При этом получателей взятки — чиновников, которые и оформляли купленные военники, — в деле пока нет.

По данным RT, клиентом Самигуллина был ещё один бывший игрок «Салавата» — Иван Федотов. Его задержали 1 июля 2022 года по подозрению в уклонении от воинской службы, при этом уголовного дела о взятке в отношении него не возбуждалось, сообщал RT.

Ранее появлялась информация, что он и двое других бывших игроков «Салавата» обвиняются в покупке военных билетов. Однако другой источник в силовых структурах в разговоре с RT опроверг её. По его словам, хоккеисты Федотов, Карнаухов и Капризов не являются фигурантами уголовных дел о покупке военных билетов.

Судя по тому, что дела уже переданы в суд, следствие по ним началось на несколько месяцев раньше. Как говорит источник, сведения о передаче взяток хоккеистами следователи получили из переписки Фарита Самигуллина.