Жулин надеется, что у российских фигуристов появится шанс поехать на ЧМ

Заслуженный тренер России Александр Жулин не видит смысла выходить за рамки правил в программе, потому что есть надежда на участие российских фигуристов в чемпионате мира.

«А смысл выходить за рамки правил? Можно, конечно, рискнуть в выборе музыки, каких-то других вещах, но глобально нам всё равно придётся держать в голове все технические требования: дорожки, ки-пойнты. Другой вопрос, что нужно придумывать новые форматы типа прыжкового чемпионата. Вариантов-то много. Главное, чтобы всё это было интересно спортсменам, а не скатилось в какую-то ерунду. Но лично я всё-таки держу в голове чемпионат мира. Очень надеюсь, у нас появится шанс туда поехать», — заявил Жулин в интервью RT.

Ранее он объяснил, как Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову удалось стать серебряными призёрами Игр в Пекине в парном катании.