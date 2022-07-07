Жулин надеется, что у российских фигуристов появится шанс поехать на ЧМ

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Заслуженный тренер России Александр Жулин не видит смысла выходить за рамки правил в программе, потому что есть надежда на участие российских фигуристов в чемпионате мира.
Жулин надеется, что у российских фигуристов появится шанс поехать на ЧМ
  • РИА Новости

«А смысл выходить за рамки правил? Можно, конечно, рискнуть в выборе музыки, каких-то других вещах, но глобально нам всё равно придётся держать в голове все технические требования: дорожки, ки-пойнты. Другой вопрос, что нужно придумывать новые форматы типа прыжкового чемпионата. Вариантов-то много. Главное, чтобы всё это было интересно спортсменам, а не скатилось в какую-то ерунду. Но лично я всё-таки держу в голове чемпионат мира. Очень надеюсь, у нас появится шанс туда поехать», — заявил Жулин в интервью RT.

Ранее он объяснил, как Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову удалось стать серебряными призёрами Игр в Пекине в парном катании.

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