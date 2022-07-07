Жулин рассказал, за счёт чего Тарасова и Морозов выиграли серебро на ОИ в Пекине

Заслуженный тренер России Александр Жулин объяснил, как Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову удалось стать серебряными призёрами Игр в Пекине в парном катании.

«Когда спортсмен не до конца избавился от юниорской психологии, он мало предлагает на тренировках сам. Обычно просто смотрит на наставника или постановщика и повторяет то, что ему показывают. Это не минус, а свойство возраста, которое исчезает со временем. Взамен приходит умение проживать каждую программу, пропускать её через себя. Думаю, на Играх в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова как раз благодаря этому качеству — показали более зрелое катание, более проникновенное, берущее за душу», — заявил Жулин в интервью RT.

Ранее он высказался о работе с олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях Никитой Кацалаповым и Викторией Синициной.