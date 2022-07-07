Жулин назвал Синицину и Кацалапова благодатным «материалом» для любого постановщика

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о работе с олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях Никитой Кацалаповым и Викторией Синициной.

«С Викой и Никитой мне особенно нравится работать. Они очень благодатный материал для любого постановщика. Если я, допустим, говорю, что мне нужна связка определённой продолжительности вдоль короткого борта, ребята тут же предлагают мне на выбор десяток вариантов. Вика превратилась в равноправного члена моей команды в тот сезон, когда ребята катали «Танго» Пьяццолы. В той программе как-то сразу стало видно, что выступают два равных партнёра. Понятно, Никита настолько харизматичен, что постоянно как бы тянет одеяло на себя, но когда вспоминает, что надо работать на партнёршу, танец сразу начинает играть другими красками. Да и Вика сразу расцвела, как только стала чувствовать подчёркнутое внимание к себе на льду», — заявил Жулин в интервью RT.

Ранее он поделился эмоциями от постановки короткой программы для олимпийских чемпионов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.