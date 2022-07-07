Жулин высказался о постановке программы для Мишиной и Галлямова

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился эмоциями от постановки короткой программы для олимпийских чемпионов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Тренер этой пары, Тамара Москвина, если вы заметили, вообще постоянно меняет хореографов. Произвольную программу ребятам ставила Ирина Жук, над короткой работаю я. С вопросом о музыке для программы лучше обратиться к Тамаре Николаевне. Не уверен, что с моей стороны будет правильно обнародовать информацию, пока она не объявлена тренером. Могу сказать лишь, что мне безумно нравится музыка, она очень идёт ребятам», — заявил Жулин в интервью RT.

При этом Жулин не согласен, что дуэту обязательно нужно продолжать курс, который был задан в их последних программах.

«Если бы всё было так идеально, как вы говорите, то с постановкой «Время вперёд» ребята были бы сейчас олимпийскими чемпионами, а не бронзовыми призёрами. Да, я готов согласиться: подобный музыкальный стиль создаёт совершенно определённое настроение, кураж, но Насте и Саше нужно продолжать развиваться. Для меня они, несмотря на все титулы, в чём-то продолжают оставаться юниорами», — добавил специалист.

Ранее Жулин прокомментировал возможный перенос Гран-при из России в Финляндию.