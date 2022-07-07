Оздоев заявил, что мог перейти в клуб из топ-5 европейских чемпионатов

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, когда был ближе всего к переходу в европейский клуб и как сорвался его трансфер.

«В феврале этого года. Клуб давал деньги, сопоставимые с теми, которые я получал в «Зените». Я был согласен уехать даже на более скромные условия. Это был клуб из топ-5, который регулярно борется за чемпионство в своей стране», — цитирует Оздоева Sport24.

По его словам, когда он был на сборах в Португалии с «Зенитом», ему позвонили представители интересовавшегося им клуба, и он принял первые же условия, которые ему предложили.

«24 февраля представители клуба должны были прилететь в Испанию на нашу ответную игру с «Бетисом». После игры была назначена встреча, на которой я бы подписал контракт, а уже летом перешёл бы в этот клуб. Но мир поменялся за два дня до матча. 23-го мне позвонили и сказали, что пока мой трансфер невозможен», — добавил Оздоев.

Магомед покинул «Зенит» по окончании минувшего сезона в связи с истечением контракта. Он выступал за сине-бело-голубых с февраля 2018 года и стал в его составе четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах за команду из Петербурга Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее Оздоев высказался об иностранных специалистах, работающих в российских футбольных академиях.