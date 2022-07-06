Оздоев: иностранные специалисты никогда не построят игры высокого класса в России

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Российский полузащитник Магомед Оздоев высказался об иностранных специалистах, работающих в российских футбольных академиях.
Оздоев: иностранные специалисты никогда не построят игры высокого класса в России
  • РИА Новости

«Они никогда не дадут уровень. Иностранцы не знают местного менталитета, быта и традиций. Когда я играл в «Рубине», к нам приехал диетолог из Испании и начал устанавливать свои правила», — цитирует Оздоева Sport24.

По его словам, специалист запретил жирное, борщ, но он не понимал, что в России люди едят жирное, чтобы не замёрзнуть.

«Десять футболистов получили травмы задней поверхности бедра в период с сентября по декабрь после его рекомендаций», — добавил Оздоев.

Напомним, что 10 июня московский «Спартак» возглавил 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее Оздоев высказался о молодых футболистах, играющих за «Зенит».

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