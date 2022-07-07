Авербух — о Щербаковой и Трусовой: эти два клопа прыгали по пять четверных в 13 лет

Хореограф и тренер Илья Авербух рассказал о встрече с олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Анной Щербаковой и серебряным призёром Олимпийских игр Александрой Трусовой.

«Когда Трусовой и Щербаковой было лет по тринадцать, они принимали участие в шоу «Пятнадцать лет успеха». Две девчонки, ещё совсем два клопа, прыгали по пять четверных. Когда они подошли, спросили, можно ли со мной сфотографироваться, я сказал, что пройдёт три года и это я буду просить их сфотографироваться со мной», — цитирует Авербуха Sport24.

Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.

Трусова завоевала серебро Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании. Фигуристка исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе.

Ранее Авербух высказался о возможном возвращении на лёд.