Авербух не исключил, что вернётся на лёд в 50 лет

Короткая ссылка
Хореограф и тренер Илья Авербух высказался о возможном возвращении на лёд.
Авербух не исключил, что вернётся на лёд в 50 лет
  • РИА Новости

«Может, через несколько лет, когда мне будет пятьдесят, мне опять захочется выйти и показать какой-то номер. Если подготовиться, я не исключаю возможность выйти, но это так, для души. Вспомнить, поностальгировать», — цитирует 48-летнего Авербуха Sport24.

Фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. В апреле 2022-го хореограф объявил о начале тренерской карьеры.

19 мая Авербух высказал мнение, что детей можно отдавать заниматься фигурным катанием с четырёхлетнего возраста.

Ранее Авербух поставил новый показательный номер олимпийской чемпионке в женском одиночном катании Анне Щербаковой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить