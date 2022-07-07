Авербух не исключил, что вернётся на лёд в 50 лет

Хореограф и тренер Илья Авербух высказался о возможном возвращении на лёд.

«Может, через несколько лет, когда мне будет пятьдесят, мне опять захочется выйти и показать какой-то номер. Если подготовиться, я не исключаю возможность выйти, но это так, для души. Вспомнить, поностальгировать», — цитирует 48-летнего Авербуха Sport24.

Фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. В апреле 2022-го хореограф объявил о начале тренерской карьеры.

19 мая Авербух высказал мнение, что детей можно отдавать заниматься фигурным катанием с четырёхлетнего возраста.

Ранее Авербух поставил новый показательный номер олимпийской чемпионке в женском одиночном катании Анне Щербаковой.