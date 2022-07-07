Бакаев надеется, что ему будет проще адаптироваться в «Зените», чем Дзюбе

Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, как его приняли болельщики сине-бело-голубых.

«Когда я на разминку шёл, пару человек только свистело в мою сторону. Даже дети с академии начали скандировать мою фамилию, поддерживать. Будет ли мне проще, чем Дзюбе? Надеюсь, что да», — цитирует Бакаева «Матч ТВ».

Контракт с 26-летним полузащитником подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступило в силу 2 июля. Игрок будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 17. Футболист является воспитанником «Спартака».

Ранее Зелимхан Бакаев ответил на слова Георгия Джикии о том, что ему не идёт форма «Зенита».