Бакаев надеется, что ему будет проще адаптироваться в «Зените», чем Дзюбе

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Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, как его приняли болельщики сине-бело-голубых.
Бакаев надеется, что ему будет проще адаптироваться в «Зените», чем Дзюбе
  • РИА Новости

«Когда я на разминку шёл, пару человек только свистело в мою сторону. Даже дети с академии начали скандировать мою фамилию, поддерживать. Будет ли мне проще, чем Дзюбе? Надеюсь, что да», — цитирует Бакаева «Матч ТВ».

Контракт с 26-летним полузащитником подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступило в силу 2 июля. Игрок будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 17. Футболист является воспитанником «Спартака».

Ранее Зелимхан Бакаев ответил на слова Георгия Джикии о том, что ему не идёт форма «Зенита».

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