Агент Языджи: «Фулхэм» и «Ноттингем» интересуются Юсуфом, но ЦСКА навсегда в наших сердцах

Адам Чебеджи, агент полузащитника французского «Лилля» Юсуфа Языджи, подтвердил интерес английских клубов к его клиенту.

«Да, «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» интересуются Юсуфом. Сейчас клубы ведут переговоры. Но хочу ещё раз сказать, что ЦСКА будет занимать особое место в наших сердцах», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

25-летний футболист перешёл в ЦСКА зимой 2022 года из «Лилля» на правах аренды и с тех пор провёл за российскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. По окончании сезона московский клуб не стал выкупать турецкого игрока.

Ранее сообщалось, что два клуба АПЛ хотят подписать Языджи.