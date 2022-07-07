Бестемьянова рассказала о необходимости музыкального сопровождения в фигурном катании

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что музыкальное сопровождение необходимо при постановке программы в фигурном катании.
Бестемьянова рассказала о необходимости музыкального сопровождения в фигурном катании
  • РИА Новости

«Важно правильно поставить музыку, донести её. Когда ставишь классику спортсмену, у которого нет линий, то это очень грустно. Поэтому мне кажется, что современная музыка звучит сегодня на аренах чаще. Именно из-за того, что некогда заниматься линиями, занимаются четверными прыжками», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

8 мая вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал о начале работы по применению в фигурном катании технологии, позволяющей определять докрученность прыжков автоматически.

В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов в возрасте от 15 лет.

Ранее Бестемьянова заявила, что расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой по подозрению в нарушении антидопинговых правил должно выявить истину.

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