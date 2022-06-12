Бестемьянова: в деле Валиевой важнее истина, поэтому пусть WADA продолжает расследование

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой по подозрению в нарушении антидопинговых правил должно выявить истину, поэтому неважно, сколько времени займёт данный процесс.

«В данной ситуации, когда наши спортсмены не могут выступать на международной арене, сроки абсолютно неважны. Важнее добиться истины. Если бы Камилу ждал сезон, то было бы обидно, что так долго тянут, но впереди только внутрироссийские старты, где её везде ждут, поэтому пусть расследуют», — приводит слова Бестемьяновой «Матч ТВ».

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует завершить расследование по делу Валиевой до 8 августа.

Ранее в WADA допустили, что могут возникнуть сомнения в честности расследования дела Валиевой.