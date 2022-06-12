В WADA допустили, что могут возникнуть сомнения в честности расследования дела Валиевой
- РИА Новости
«Российский вердикт может быть оспорен WADA в CAS, если возникнет сомнение в честности расследования или мы не будем удовлетворены решением», — цитирует Ниггли AP.
Он также добавил, что расследование не ограничено жёсткими временными рамками.
Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует завершить расследование по делу Валиевой до 8 августа.
Ранее новый президент ISU Чэ Ёл Ким сообщил, что организация не вмешивается в расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой.