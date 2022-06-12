В WADA допустили, что могут возникнуть сомнения в честности расследования дела Валиевой

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли прокомментировал историю с расследованием допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Российский вердикт может быть оспорен WADA в CAS, если возникнет сомнение в честности расследования или мы не будем удовлетворены решением», — цитирует Ниггли AP.

Он также добавил, что расследование не ограничено жёсткими временными рамками.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует завершить расследование по делу Валиевой до 8 августа.

Ранее новый президент ISU Чэ Ёл Ким сообщил, что организация не вмешивается в расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой.