Игнатьев не верит, что Кокорин покинет «Фиорентину» и вернётся в Россию

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о поступающих нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину предложениях из России.

«Не уверен, что он покинет Италию и вернётся в Россию. У него сейчас последний шанс, чтобы заявить о себе. Если он уважает себя, то должен менять пристанище и идти играть, а не сидеть в запасе. Футбольный век короткий», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее президент московского «Торпедо» Денис Маслов опроверг информацию о переговорах с Кокориным.