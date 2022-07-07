Адебайор: скоро Россия сможет войти в топ-5 стран по уровню развития футбола

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Бывший футболист мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор высказался об уровне футбола в России.
Адебайор: скоро Россия сможет войти в топ-5 стран по уровню развития футбола
  • AP

«Россия — это хорошая футбольная страна, самая большая в мире, и здесь очень много талантов. Да, футбол здесь не лучший, но рано или поздно, думаю, Россия может войти в топ-5 стран по уровню», — цитирует Адебайора Sport24.

Напомним, что легендарный футболист посетил Россию в рамках церемонии Премии РБ 2022 года.

Международная премия РБ — 2022 состоялась 30 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее Адебайор ответил на вопрос о возможности работать тренером в России.

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