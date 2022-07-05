Адебайор не исключил, что вернётся в Россию ради тренерской карьеры

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Бывший футболист мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор ответил на вопрос о возможности работать тренером в России.
Адебайор не исключил, что вернётся в Россию ради тренерской карьеры
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«Возможно, я вернусь в Россию снова и буду что-то делать здесь. Мне у вас очень нравится. И я бы с радостью в будущем задержался здесь на подольше — если во мне вдруг окажутся серьёзно заинтересованы», — цитирует Адебайора Sport24.

Напомним, что легендарный футболист посетил Россию в рамках церемонии Премии РБ 2022 года.

Международная премия РБ — 2022 состоялась 30 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее Эммануэль Адебайор рассказал о предложениях, которые поступали ему из России.

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