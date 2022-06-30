Адебайор: меня звали в «Зенит» и «Локомотив», но я не хотел играть в России
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«За свою карьеру я отказал многим российским клубам, которые были во мне заинтересованы. Меня звали в «Локомотив», «Рубин», «Анжи» и «Зенит». Я просто не хотел играть в России», — цитирует Адебайора «РБ Спорт».
Напомним, что Эммануэль Адебайор посетит церемонию вручения премии РБ 2022 года.
Международная премия РБ — 2022 состоится 30 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Прямая трансляция шоу пройдёт на сайте «Матч ТВ», а также на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».
Ранее сообщалось, что Юрий Квятковский станет режиссёром театрализованного шоу премии РБ.