Адебайор: меня звали в «Зенит» и «Локомотив», но я не хотел играть в России

Короткая ссылка
Бывший футболист мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал о предложениях, которые поступали ему из России.
Адебайор: меня звали в «Зенит» и «Локомотив», но я не хотел играть в России
  • Gettyimages.ru
  • © Robbie Jay Barratt - AMA

«За свою карьеру я отказал многим российским клубам, которые были во мне заинтересованы. Меня звали в «Локомотив», «Рубин», «Анжи» и «Зенит». Я просто не хотел играть в России», — цитирует Адебайора «РБ Спорт»

Напомним, что Эммануэль Адебайор посетит церемонию вручения премии РБ 2022 года.

Международная премия РБ — 2022 состоится 30 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Прямая трансляция шоу пройдёт на сайте «Матч ТВ», а также на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».

Ранее сообщалось, что Юрий Квятковский станет режиссёром театрализованного шоу премии РБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить